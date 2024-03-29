BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yıllık raporu çerçevesinde Kıbrıs’taki insan hakları konusunu da ele aldı.

Haravgi gazetesi “Bölünmüşlük, İnsan Haklarından Mutlak Faydalanmayı Engelliyor” başlıklı haberinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yıllık raporu çerçevesinde Kıbrıs’taki birçok insan hakkı sorunun “bölünmeden” kaynaklandığını ifade ettiğini belirtti.

Habere göre raporda, “insan haklarının korunması sorunlarının ve tüm boşlukların-sığınmacılar ve göçmenlerin başvuruları da dahil olmak üzere- acil ve ivedi şekilde giderilmesinin, sadece Kıbrıs’ta yaşayan tüm insanların, insan haklarının garanti altına alınmasını değil adanın bölünmüşlüğüne ilişkin kalıcı ve adil barışçıl çözümün sağlanması çabalarının desteklenmesi için de önemli olmaya devam ettiği” ifade edildi.

Raporda ayrıca “göçmenler, azınlıklar, Kıbrıs Türk toplumu gibi hassas durumdaki kişilerin orantısız bir şekilde etkilenmesiyle, bireysel, siyasi, ekonomik ve sosyal kültürel haklardan tam olarak yararlanılması konusundaki ayırımcılıkların devam ettiği” de dile getirildi.