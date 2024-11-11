Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, liderlere "iklim krizinin acil eylem gerektirdiği" yönünde çağrıda bulundu.

Türk, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İklim krizinin acil eylem gerektirdiğini vurgulayan Türk, "COP29'da vakit kaybetmeye gerek yok. Liderleri, devletlerin insan hakları yükümlülüklerini ve işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmelerini ve finansmanın en çok etkilenenlere yönlendirilmesini sağlamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.