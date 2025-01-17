Birleşmiş Milletlerin (BM) paralı askerlerin kullanımıyla ilgili İnsan Hakları Konseyi çalışma grubunun 16-24 Ocak tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı haber verildi.

Jovana Jezdimirovic Ranito ve Michelle Small’dan oluşan heyetin özellikle denizcilik sektöründeki paralı askerliğin yanı sıra, özel askerlik ve güvenlik şirketleriyle ilgili sıkıntıları değerlendireceğini yazan Haravgi gazetesi, heyetin hükümet, BM temsilcileri ve başka paydaşlarla da görüşmeler yapacağını belirtti.

Heyetin Lefkoşa Rum kesimi, Larnaka ve Limasol’da görüşmeler yapacağını kaydeden gazete, heyetin ziyaretleri ardından 24 Ocak Cuma günü saat 13.00'te Lefkoşa'daki Dayanışma Evi'nde ön gözlemlerini paylaşacağı basın toplantısı düzenleyeceğini ekledi.