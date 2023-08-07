Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi tarafından 26 Temmuz’da Güney Kıbrıs ve 6 ülke için daha yayımlanan raporlarda, mültecilerin ve azınlıkların hakları konusunda eksiklikler tespit edildiği ifade edildi.

Buna paralel olarak raporlarda, kötü niyetli davranışlara maruz kalan kurbanların korunmasıyla ilgili kayda geçirilmiş önemli kurumsal ve yasal adımların kabul edildiğini yazan Haravgi gazetesi, ilgili raporların şiddet ve cinsiyetçilik konularında ilerleme olduğunu tespit ettiğini de iletti.

Haberde, okullarda bütünsel bir cinsellik eğitimiyle ilgili yasal düzenlemenin de olumlu tespitler arasında bulunduğu ifade edildi.