BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki iki liderin daha fazla görüşmesi konusuna olumlu baktığını açıkladı.

Alithia gazetesi: “Hristodulidis-Tatar Görüşmesini Cesaretlendiriyor – Guterres: Teknik Komiteler Daha Fazlasını Yapabilirdi” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Hak’ın Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görüşmeleri konusuna olumlu baktığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hak, Guterres’in Eylül ayında Hristodulidis-Tatar görüşmesi belirlemek gibi bir hedefi olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık verdiği yanıtında “Genel Sekreterin iyi niyet misyonunun, toplumlar arasındaki yakınlaşmanın ve temasların ileri götürülmesi ve çeşitli düzeylerdeki görüşme ve buluşmaların kolaylaştırılmasını içerdiğini” vurguladı.

Hak, Guterres’in, tıpkı danışmanlarının BM merkez ofislerinde ve adaya ziyaretlerinde yaptıkları gibi, her iki tarafla temaslı ve diyalogu sürdürdüğünü belirtirken önümüzdeki dönemde de bu eylemlerin, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına bağlı kalınarak sürdürüleceğini” ifade etti.

Hak açıklamasında; “Genel Sekreter, güven yaratıcı önlem olarak ve her iki tarafı da ilgilendiren günlük konularda iki lider arasında bir iletişim kanalı oluşturulmasını da memnunlukla karşılıyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’taki teknik komitelerin çalışmalarının çok önemli olduğunu ve birçok sorunun çözümüne yardımcı olmaları sebebiyle bu çalışmaların arttırılması gerektiğini vurgulayan Hak, Genel Sekreterin, teknik komitelerin daha çok şey yapabileceklerine inandığını söyledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Tarafların Girişimlerini Bekliyor”.

Fileleftheros: “Her İki Tarafı Da İletişim Kanalı Açmaya Çağırıyor”.

Haravgi: “Ferhan Hak: Taraflar Kabul Edilebilir Diyalog Şekilleri Bulmalı”.