BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert'in, BM Lübnan Özel Koordinatörü olarak atandığı duyuruldu.

BM Sözcülük Ofisi'nden atamaya ilişkin, yazılı açıklama yapıldı.

Hennis-Plasschaert'in mevcut BM Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka'nın yerini alacağı kaydedilen açıklamada, Wronecka'ya kararlılığı ve liderliği için teşekkür edildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in atamasını yaptığı Hennis-Plasschaert'in diplomasi, uluslararası güvenlik ve Orta Doğu konularında 25 yıllık deneyimi olduğu bildirildi.

2018'den bu yana BM Irak Özel Temsilcisi olarak görev yapan Hollandalı Hennis-Plasschaert, İngilizce, Fransızca ve Almanca biliyor.