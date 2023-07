Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüştü.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin New York'taki BM binasında bir araya geldiği kaydedildi.

Guterres'in iki devletli çözüm için desteğini yinelediği belirtilen açıklamada, Genel Sekreterin bu süreci baltalayacak adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter her türlü terör eylemini kınadı ve terör karşıtı operasyonların uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku uyarınca gerçekleşmesi gerektiğini not etti." ifadeleri kullanılırken, Guterres'in her türlü Yahudi karşıtlığını da kınadığı bildirildi.

- Herzog New York'ta protesto edildi

Herzog, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinin ve diğer temaslarının ardından New York'a geldi.

New York'taki Hasidik Yahudiler, Herzog'un New York Belediye Başkanı Eric Adams'la görüşmesi sırasında protesto düzenledi.

City Hall'da bir araya gelen protestocular, "İsrail karşıtı olmak Yahudi karşıtlığı değildir", "Filistin'e özgürlük", "İncil tüm Filistin'in Filistin egemenliğinde olmasını talep eder", "Yahudilik Siyonizmi reddeder", "Herzog burada istenmiyorsun" mesajları içeren pankartlar açtı.