Guterres, yeni yıl için bir video mesaj yayımladı.

Savaşların korkunç boyutta acı ve yerinden edilmeye neden olduğuna işaret eden Guterres, eşitsizlik ve bölünmüşlüklerin gerginlik ve güvensizliği tetiklemeye devam ettiğini kaydetti.

Guterres, diğer taraftan son 10 yılın kayda geçen en sıcak yıllar olduğuna dikkati çekerek "Bu bir iklim çöküşüdür." uyarısında bulundu.

Bu yıkıcı yoldan acilen dönmek gerektiğini belirten Guterres, hızlı bir şekilde sera gazı salınımlarını azaltılması ve yenilenebilir enerjiye geçiş yapılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, 2024'te ümidin zor bulunduğunu söyleyerek "En karanlık günlerde bile ümit, değişim yaratma gücüne sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Aktivistler, gençler, yaşlılar ve insani yardım çalışanlarının "ümit ışığı" olduğunu vurgulayan Guterres, 2025'in nasıl geçeceğine dair bir güvence bulunmadığını ifade etti.

Guterres, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Ancak ben, herkes için daha barışçıl, eşit, istikrarlı ve sağlıklı bir gelecek için çalışanlarla birlikte duracağıma söz veriyorum. Birlikte 2025'in yeni bir başlangıç olmasını sağlayabiliriz. Ancak bunu, bölünmüş bir dünya olarak değil, birlik içinde hareket eden uluslar olarak yapabiliriz."