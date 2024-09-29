BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter, "Beyrut'taki olayların son 24 saatte dramatik bir şekilde tırmanmasından ciddi endişe duyduğunu" ifade etti.

Guterres, "Bu şiddet döngüsü şimdi durmalı ve tüm taraflar uçurumun kenarından geri adım atmalı. Lübnan halkı, İsrail halkı ve daha geniş bölge, tam kapsamlı bir savaşı göze alamaz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki şiddet döngüsünün derhal durması gerektiğini vurgulayan Guterres, tarafların liderlerini "uçurumun kenarından geri çekilmeleri" konusunda uyardı.

Tarafları BM Güvenlik Konseyinin 1701 (2006) sayılı kararına uymaya davet eden Genel Sekreter, ayrıca, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.