Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine acil ve kesintisiz yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının yanı sıra gecikmeler ve bu yöndeki engellemeler nedeniyle insani yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaştırılamadığı belirtildi.

Açıklamada, bu durumun sayısız hasta, yaralı ve aç insanı hayati önem taşıyan ilaçlardan ve yiyeceklerden mahrum bıraktığına dikkat çekilerek, "İnsani yardım görevlileri, Gazze'nin kuzeyine acil, güvenli, kesintisiz ve engelsiz erişim çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

- İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor

Gazze'de İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de müsaade etmiyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.