Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail güçlerinin, kuzeydeki Filistinlileri sürdüğü Gazze'nin güneyinde yer alan bir BM binasına düzenlediği son saldırının bölgede artık güvenli bir yer bulunmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan UNRWA'nın misafirhanesinin, İsrail güçlerinin dün denizden düzenlediği saldırılar nedeniyle ağır hasar aldığını aktardı.

Lazzarini, "İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki BM binasına düzenlediği bu son saldırının bölgede güvenli bir yer bulunmadığının yeni bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

UNRWA yetkilisi, Refah'ta bulunan BM çalışanlarının saldırıdan 90 dakika önce binayı terk ettiğini doğruladı.

İsrail saldırıları nedeniyle misafirhanede ağır hasar oluştuğu, personelden herhangi bir yaralanma ise yaşanmadığı aktarıldı.