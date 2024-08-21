Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi El-Mevasi bölgesinde hapsetmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, El-Mevasi'deki yoğunluğa işaret edildi.

UNRWA'nın açıklamasında, İsrail ordusunun uzun süren "operasyonları" ve tekrarlanan "tahliye emirleri" nedeniyle Gazze'deki ailelerin tekrar tekrar göçe zorlandığı belirtildi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin hapsedilmeye çalışıldığı El-Mevasi'deki yoğunluğa dikkati çekilen açıklamada, İsrail saldırılarından önce bölgede kilometre kareye 1200 kişinin düştüğü, bugün ise bu sayının yaklaşık 30 bin kişiye tekabül ettiği kaydedildi.

- İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.