Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanması gerekliliğine dikkati çekerek, İsrail saldırıları sebebiyle birçok kez yerinden edilen Filistinli ailelerin çok kötü şartlarla mücadele ettiğini duyurdu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 14 aydır sürdürdüğü saldırılarıyla insani felakete yol açtığı Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Deyr el-Belah'ta ve Gazze Şeridi genelinde Filistinli aileler çok kötü koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilerin defalarca yerlerinden edildiği aktarılan açıklamada, Gazzelilerin UNRWA bünyesindeki aşırı kalabalıklaşan okullara veya derme çatma çadırlarda barınmaya çalıştığı, temel ihtiyaçlara erişim sağlamakta güçlük çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Sürekli artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, 17 yıl sürdürdüğü kuşatmasına ek olarak 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla Gazze Şeridi'ni "dünyanın en büyük hapishanesine" çevirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

Ölü sayısının 44 bin 500'ü aştığı, binlerce kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu Gazze'de binalar, yerleşim yerleri ve altyapı ediliyor, bölge halkı göçe zorlanıyor.

İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyi gibi bazı bölgelerine uyguladığı kuşatma ve insani yardımın girişini engellemesi gibi uygulamalar sebebiyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.