BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle sadece 1 hafta içinde tekrar acil oturumla toplanmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey İranlı liderin Henniye'nin ölümünün intikamını alacaklarını duyurduklarını aktaran DiCarlo, aynı zamanda İran'da bazı devlet dışı silahlı grupların da İsrail'e cevap vereceklerini belirttiklerini kaydetti.

DiCarlo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise "3 cephede" saldırı düzenlediğini, İran'la varoluşsal bir savaş içinde olduklarını söylediğini anımsattı.

Tahran'daki saldırının bölgede artan gerginlik ışığında gerçekleştiğine işaret eden DiCarlo, Gazze'de saldırıların kesintisiz sürdüğünü, Mavi Hat ve Lübnan'daki gelişmelerin endişe verici olduğunu dile getirdi.

- "Gerginlik artışı çok ciddi ve tehlikeli"

DiCarlo, "Son günlerde düzenlenen farklı saldırılar çok ciddi ve tehlikeli gerginlik artışı teşkil ediyor." uyarısını yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in azami itidal çağrısını anımsatan DiCarlo, bölgesel barış ve istikrar için diplomatik çabalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

DiCarlo, "Füzeler, SİHA'lar ve ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun birlikte hareket ederek çatışmanın büyümesini engellemek zorunda olduğunun altını çizen DiCarlo, "Bölgede gerginliği azaltmak için acil ve etkili diplomatik adımlara ihtiyaç var. Konsey bu konuda kilit rol oynuyor. Şimdi, daha fazla gecikmeden bunun tam zamanı." vurgusunu yaptı.