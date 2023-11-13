Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi çalışanları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında görevi başında hayatını kaybeden BM çalışanları için anma etkinliği düzenledi.

Programa, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ile BM çalışanları katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden 101 BM çalışanı için bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, BM bayrakları yarıya indirildi.

Valovaya, burada yaptığı konuşmada, "Gazze'de son aylarda 101 meslektaşımız hayatını kaybetti. Bu, kuruluşumuzun tarihinde, bu kadar kısa sürede öldürülen en yüksek yardım çalışanı rakamı oldu. Bugün burada, BM bayrağı altında hizmet ederken hayatlarını feda eden cesur meslektaşlarımıza saygı göstermek için bu sembolik mekanda bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Binlerce meslektaşlarının dünyanın en riskli bölgelerinde BM bayrağı altında çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Valovaya, onların faaliyetlerine, çalışmalarına ve bağlılıklarına saygı gösterdiklerini dile getirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, "(Gazze Şeridi'nde) bir ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli." ifadesini kullanmıştı.

-İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.