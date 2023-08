BM askerinin görev yapmasına gerek olmayacağı özgür ve tam bağımsız bir Kıbrıs devleti istiyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), bugün Pile’de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleriyle yaşanan gerilimi yaratanların, Kıbrıs Türk toplumunun tamamını temsil etmediğini belirtti, bu kişilerin; toplumun hak ve çıkarlarını geriletmek, gelecekte de kimi hak ve çıkarlarına zeval getirmek pahasına “kahraman” olmaya çalışan ve iki adım ilerisini hesaplayamayan basiretsiz yöneticiler olduğunu belirtti



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TDP, BM Barış Gücü’nün yetkilendirildiği Pile bölgesinde yaşanan olaylarda; BM personeline saldırıldığı iddiaları ve görüntülerle ispatlanan BM araçlarına dozerlerle zarar verilmesinden sorumlu olanların ve gerilimi tırmandırmak amaçlı bu emri verenlerin derhal kamuoyuna açıklanarak hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Bu tür şiddet içeren tutumların, Kıbrıs Türk halkını asla temsil etmediğini vurgulayan TDP, toplumun hak ve çıkarlarını geriletmek, gelecekte de kimi hak ve çıkarlarına zeval getirmek pahasına “kahraman” olmaya çalışanların iki adım ilerisini görmeyen, hesaplayamayan, basiretsiz yöneticiler olduğu belirtildi.



“Bu olayın uluslararası toplum tarafından alkışlanmayacağı kesin”

Her şeyden önce BM'nin denetiminde olan bir ara bölgeye müdahale etmenin, vakti zamanında yapılan ateşkesin koşullarını ihlal etmek anlamı taşıdığına, bu olayın da uluslararası toplum tarafından alkışlanmayacağına işaret eden TDP, bunun BM’nin yanı sıra ayrıca Avrupa Birliği'ni de ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

Toplumun tamamını temsil etmeyen bu kişilerin, basit bir yol inşaatını bile güç gösterisi aracı olarak kullanma girişimini ciddiyetle ele almak gerektiğini kaydeden TDP, çünkü Kıbrıslıtürk halkının, sağduyusu ve barış istenciyle her zaman gurur duyduğunu belirtti.



“Yetkili makamlarda bulunanlar diyalog ve iş birliği yoluyla adil, kalıcı çözümler aramakla mükelleftir”

TDP açıklamasında, yaşanan gerginlik ve şiddet olaylarının hem ada içinde hem de uluslararası seviyede büyük talihsizlik olduğuna, tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, olay hakkında net ve tarafsız bilgi almada da zorluklar yaşandığına dikkat çekti.

Açıklamada, “Kıbrıslıtürklerin çıkarlarını korumak, refahını artırmak ve uluslararası alanda daha güçlü bir pozisyona getirmek amacıyla, yetkili makamlarda bulunanların daha akılcı, uluslararası yasalara uygun ve stratejik adımların atmak gibi bir sorumluluğu vardır. Diyalog ve iş birliği yoluyla adil, kalıcı çözümler aramakla mükelleftir” ifadeleri kullanıldı.



“BM askerinin görev yapmasına gerek olmayacağı özgür ve tam bağımsız bir Kıbrıs devleti istiyoruz”

TDP, yapılan tüm provokatif hareketlere rağmen, Kıbrıs Türk toplumuna, sağduyu içinde hareket etme ve birlik olma çağrısı yaparak, toplum ve ülke için en iyiyi arzulayan her bireyin bu anlamda üzerine düşen görevleri yerine getirerek hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs adasının tümünün AB üyesi olduğunu ve kuzeyde müktesebatın askıda olmasının bu gerçeği değiştirmediğini kaydeden TDP, yaşananların da şüphesiz şekilde bir diplomatik krize dönüşeceğini öngördüklerini belirtti.

TDP, “Milli duygular ile ‘Burası ayrı bir devlettir, helal olsun’ demek işin kolayına kaçmaktır ve Kıbrıs Türk toplumuna hiçbir şey kazandırmayacaktır. Yol yapımı insanlara hizmet içindir. Ancak diyalog yolu tercih edilmeli ve adanın siyasi durumu ve bunun Kıbrıs Türk toplumuna nasıl geri döneceği konusunu ince elenip sık dokunmalıdır. Bu adada; yeniden yakınlaşmış, federal yapıda ve dünyadaki barışa da hizmet eden ve BM askerinin görev yapmasına gerek olunmayacağı özgür ve tam bağımsız bir Kıbrıs devleti istiyoruz” ifadelerini kullandı.