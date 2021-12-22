Levent Özadam - Mesaj Kutusu
İlgili müteahhit firma genelde devlet ihalelerine girip yine devlete iş yapıyor…
Yapıyor ama son zamanlarda işi bitirdiği halde devletten parasını almak için resmen dilenci duruma düşüyor!
6 Ay önceki fiyatları düşünün hele…
İşi bitirmiş ama 6 ay geçtiği halde devletten parasını alamamış!
Alanlar yok mu var tabi ki…
Ama devlet yasal olmadığı halde artık genelde ileri tarihli çek kesmeye başladı!
Firma zaten yaptığı işten kuruş kar etmeyecek ama aldığı çeki bu sefer tefecilerde bozduruyor ve kar değil aksine fazlasıyla zarar ediyor…
Tefeci tabi ki kurnaz!
Nasıl olsa devlet çeki alıyor, er ya da geç ödenecek…
Firma parasını almak için yanıp tutuşurken bu arada sadece çalışanlarını ödüyor ama sosyal yatırımları yapamıyor!
Onu da eğer para bulursa faiziyle ödeyecek aksi halde iş alması imkansız…
Adamlar boş duracak değil ya!
Devletten alacağını beklerken başka işler de almak zorunda, alıyor da ama ansızın ilgili bakanlıktan telefon geliyor…
“İşe başlamazsanız blokenize el koyarız…”
Hadi bakalım buradan yakın şimdi!
Devlet borcunu ödeyemiyor işletmeleri uçurumun kenarına itiyor ama yeni bir iş alan ancak devletten alacağını alamayan insanlara bloke tehdidinde bulunuyor…
Adam zaten alacağı olan işten fazlasıyla zarar etmiş, köşeye sıkışmış ve şimdide blokesi yanacak!
Dünyada duyulmamış, görülmemiş bir meseledir bu…
Kaynak akışında çaresiz kalan devlet ha keşke bari sırf kendi suçu olan konularda, ölmeyi değil nefes vermeyi de artık gündemine alabilse!
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Yeni yıldan itibaren kullanılacak olan asgari ücret dün itibarıyla belirlendi…
Beklediğimiz bir rakamdı bu!
Ya da kesinlikle en az olması gereken…
Devlet ilk etapta 6 bin 500 önerdi ve haliyle işveren de masayı terk etmek zorunda kaldı!
Sonuçta 6 bin TL net ücret rakamı belirlendi ama şimdi kimse çıkıp da işvereni kınamasın sakın!
Bazı işveren kesimini bin yana koyuyoruz ama bazıları gerçekten de bitti tükendi, iflasın eşiğine kadar geldi…
Ayrıca işveren başka ülkenin filan değil kesinlikle bizim işverenimizdir!
Yılardır bu ülke ekonomisine katkı koyan, istihdam yapan, üretmeye çalışan kesim…
Bizde patronlara karşı bir önyargı var ya, işçi emekçi düşmanı diye!
Bu kez onların durumları da çok farklı…
Ama özellikle üreten kesim çalışanlarına yeni asgari ücreti nasıl uygulayacak doğrusu çok merak ediyoruz!
Büyük ihtimalle de uygularken de bir kısım çalışanını durdurmak zorunda kalacak…
6 Bin TL’lik asgari ücret ilk bakışta olumludur ancak bunun bir de götürüsü olacak ve işsiz sayısı da hızla artacaktır!
Sonuçları ileriki günlerde hep birlikte göreceğiz…
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Dövizin bir gecede tavan yapıp ertesi günü tepetaklak olması bizde de bazı zararlar yaratmış…
Kısa bir süre önce emekli olan vatandaşımız bankadaki birikimlerini de kullanarak 75 Bin sterlin yapmış!
Döviz uçuşa geçince de aklı sıra kar edecek diye bozdurmuş ve kolay para kazanmış olmanın keyfini yaşamaya başlamış…
Viskisini de yudumlarken ne kadar para kazanacağının hesabını yaparmış.
O gece yatmış, ertesi sabah ise haberleri izlerken saçını başını yolmaya başlamış!
Bir gecelik zararı hiç eksiksiz 450 Bin TL civarındaymış…
Şimdi kara kara düşünüyor, ben nasıl böyle bir hata yaparım diye!
Ne yazık ki Türk Lirasının hali içler acısı…
İki kelime paramızı yerle bir ederken yine iki kelime ansızın değer kazandırıyor!
Demek ki bir yerlerde bir yanlış var…
Türk Lirası bundan böyle tamamen kaygan bir zemindedir ve kimse elindekini de kaybetmemek için kumar filan oynamasın!
Kazananın her zaman kumarcı olacağı gerçeğini de unutmadan…
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Hadi biraz da adaylara takılalım, zira bu iş beni hayli keyiflendiriyor…
Tabi ki kimseyi de hedef filan almıyoruz!
Kimsenin de hevesini kurmak gibi bir düşüncemiz yok…
Geçtiğimiz hafta içinde yine tanınmış bir isimle aday olup olmamasını telefonda görüşüyorduk!
Bir parti ile pazarlık masasındaymış, sıra tartışması yapıyormuş…
Aynen şu cümleyi kullandı;
“Yahu kardeşim ben Dolar milyoneriyim, benimle yaptıkları pazarlığa bakar mısın?”
Bir kenara not etmiştim bunu şimdi zaman buldum yazmaya!
Dolar milyoneri bir aday…
Vekil olur ya da olamaz bilemeyiz, Allah yolunu açık etsin de!
Senin mecliste ne işin var be kardeşim?
Siyaset kanına bir girecek ve bir daha çıkmayacak…
Otur evinde Dolarlarını hatta dövizdeki artış nedeniyle paranın ne kadar çoğaldığını hesap et!
Şimdi taktir edilen, sayılan ve sevilen bir insansın, millet saygıyla eğiliyor önünde…
Vekil olup da arkandan sövmelerini mi istiyorsun yani!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, uzun bir bekleme süresinden sonra nihayet Ankara’dan randevuyu aldığınız ve maddi sorunlarda dahil bir çok konuyu masaya yatıracağınızı duyduk. Bu arada hükümet ile olan ilişkileri de ısıtmak yine sizin sorumluluklarınız arasında yer alıyor, hadi bakalım hayırlı haberlerinizi bekliyoruz…
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Sayın Aslan BIÇAKLI, Güney Kıbrıs’ın 8 bin Kıbrıslı Türkü istihdam etme kararına rağmen şimdiye kadar sadece 400 başvuru yapılması hayli manidar karşılandı. Demek ki bizim vatandaş öyle şikayet ettiği gibi çok da sıkıntılı günlerden geçmiyor. Ya da bilinmeyen siyasi bir kurnazlık olabilir mi?
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Sayın Ali PİLLİ, bundan böyle antijen testlerinin eczanelerden satın alınabileceği yönünde karar ürettiniz ancak ne hikmetse birlik başkanının bile bundan haberi yokmuş. Sizden detaylı bir açıklama bekliyorlar!
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Sayın Fikri ATAOĞLU, kart bastırmaları yasak olan adaylara duyurun ki yakında onların da fotoğrafları olan broşürler matbaadan çıkmak üzereler. Özellikle fazlasıyla heyecanlı olan yeni adayların biraz sabırlı olmaları gerekiyor…
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Sayın Sinem TİP, DP adayları içinde yıldızı hayli parlayan adaylar arasında yıldızı hayli parlayan adaylar arasında olduğunuzu biliyor muydunuz? Bu arada YDP içindeki operasyonlara hızla devam edip transfer çalışmalarını da yoğunlaştırdığınız konuşuluyor…
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Sayın Mücahit KAYA, vatandaşın ciddi boyutta ekonomik sıkıntı yaşadığı böyle bir süreçte seçim harcamalarınızı meyhanelerde değil de ihtiyaçlı çocuklar için kullanmanız özellikle Karpaz bölgesinde memnuniyetle karşılandı. Umarız tüm adaylara örnek teşkil eder ve ülke insanına bir hayırları olur…
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Salın Mehmet KÜÇÜK, Dr. Küçük heykelinin gönderildiği Akçay’da vatandaş bir hayli mutlu oldu ve bulunduğu yere elektrik bağlatmak için para toplamaya başladı ama bu heykelin yerinin müze olduğunu düşünenler de fazlasıyla tepki göstermeye başladılar…
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, sosyal medyada bir takım çıkışlarınızın gerekçelerini de belirtirseniz en azından meraklılar yapılan sitemlerin kime olduğunu öğrenecekler. Hayırdır yine kim bastı nasırınıza da bu kadar agresif hale geldiniz!
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Pakistan’da tanınmış bir devlet muamelesi görmenizi biz de sade bir vatandaş olarak mutlu oluruz da bunu tanınma meselesini bir de dış dünyada ilan etseler kötü mü olurdu yani?
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Sayın Aslı MURAT, son günlerde genç seçmen kesiminin bir hayli ilgisini çektiğiniz konuşulmaya başlandı. Özkan bey de sokağa indiyse seçilmeniz kesinlikle sürpriz sayılmayacak, artık bundan sonra da diğer vekil arkadaşınız düşünsün değil mi?
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, DP’nin adaylık teklifine kabul etmeyip parti rozeti takmanız bir sonraki seçimler için bir yatırım olarak algılandı. Siyaset için doğru zaman ve zemin fazlasıyla önemli olmalı değil mi?
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