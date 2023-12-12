ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in savaş kabinesi üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrail'in savaş kabinesi üyesi Gantz ile telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, rehinelerin güvenli bir şekilde dönüşünü kolaylaştırmak, Gazze'de insani yardım seviyelerini artırmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için devam eden çabaları ele aldı.

Blinken Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için olumlu adımların acilen atılması gerektiğini vurguladı ve İsrail'in sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca ABD'nin bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi yönünde somut adımlar atma kararlığını sürdürdüğünü ifade etti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.