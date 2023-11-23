ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki duruma ve İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına ilişkin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, görüşmede, aralarında Amerikalıların da bulunduğu esir takasını sağlayan anlaşmaya aracılık eden Katar'ın kritik çabaları için Al Sani'ye teşekkür etti.

Al Nahyan ile görüşmesinde Blinken, esir takasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Gazze'deki insani ihtiyaçların acilen karşılanmasının önemine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Sudan'daki çatışmalara son verilmesinin önemi ele alındı.

Blinken, Faysal Bin Ferhan ile görüşmesinde ise Suudi Arabistan'ın Yemen'de kalıcı barış anlaşması sağlanması yönündeki çabalarının da altını çizdi.