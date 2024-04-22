ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda ayrı ayrı görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile Gazze'deki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Gallant ve Gantz ile telefonda ülkesinin İsrail'in güvenliğine taahhüdünü ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen görüşmeleri konuştu.

Acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması konularının ele alındığı görüşmelerde Blinken, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Blinken, Gantz ile görüşmesinde Gazze'deki gerilimin bölgeye yayılmasının önlenmesi konusu üzerinde de durdu.