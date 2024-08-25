Blinken, Arakanlı Müslümanların zorla yerinden edildiği ve maruz kaldığı etnik temizliğin 7. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Myanmar'da "insani kriz ve insan hakları istismarının devam ettiğini" kaydeden Blinken, bunun, Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere ülkedeki etnik ve dini azınlık grupları olumsuz etkilediğini bildirdi.

Blinken, ABD'nin, "Arakanlılara yönelik soykırımdan kurtulanlara destek verdiğini" belirterek, Myanmar, Bangladeş ve bölgedeki Arakanlı topluluklara insani yardım sağlamaya bağlılıklarını ifade etti.

Son 7 yılda ABD'nin yaptığı insani yardımları anımsatan Blinken, bölgedeki sivillerin korunması için çağrı yaptıkları "demokratik, kapsayıcı ve barışçıl bir gelecek" için Myanmar halkına destek verdiklerini kaydetti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.