Dolandırıcığıyla meşhur ünlü müteahhit şimdi de LTB Hamitköy Kanalizasyon İhalesine Fesat mı Karıştırıyor !…

KKTC Bankacılık sisteminin başına bela olan ve paravan şirketlerle her türlü dolandırıcılık operasyonunu yöneten NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN LİDERİ çek yasağındaki ünlü müteahhit Lefkoşa Türk Belediyesinin ihalesini kaybedince ihaleyi kazanan şirket aleyhine yazılar alıp yayınlar yaparak ihaleyi daha yüksek fiyattan kendisine almaya çalışıyor .





KIBRIS MANŞET olarak dürüstlüğünden ve Lefkoşa Halkının vergilerinden elde edilen bütçeyi en adaletli şekilde kullandığından zerre şüphemiz olmayan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Harmancı ve tüm Meclis Üyelerine alenen çağrı yapıyoruz . Eğer ki ihaleyi kazanan şirketin herhangi bir kusuru ve/veya yasağı ve/veya yeterlilik eksiği varsa ihaleye tekrar çıkınız .

Hiç kimsenin özellikle de NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN senaryolarıyla Lefkoşalının parasını hortumculara , dolandırıcılara kaptırma oyununa gelmeyiniz !!!

Detaylar ilerleyen günlerde evraklar elimize geldikçe yazılmayanları yazan gazete KIBRIS MANŞET farkıyla yayınlanacaktır .