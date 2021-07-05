Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim." dedi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, "Türkiye, Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığını bu sene daha anlamlı bir şekilde, 20 Temmuz'da gösterecek" dedi.
Ve ekledi...
'Çok geniş ve yüksek bir katılımla Kıbrıs'ta olacağız' dedi.
Anladığımız Kıbrıs'tan dünyaya önemli mesajlar verecek Erdoğan.
KKTC'nin zayıf, pısırık koltuk sevdalısı siyasilerinin yarattığı boşluğu tabi ki Erdoğan doldurdu.
Çünkü Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş gibi liderlerin yeri doldurulamadı bir türlü...
Onlar stratejiyi belirler Türkiye onlara güvenir ve gözü kapalı desteğini verirdi.
Şimdi bizimkiler in tek stratejileri koltuğunu sağlam tutmak...
Dün de Ersin Tatar, 20 Temmuz'da Kıbrıs'tan dünyaya çok önemli mesajlar verileceğini açıkladı…
Ama ne açıklanacağını o da bizim gibi bilmiyor.
Çünkü ne Cumhurbaşkanı Tatar'ın ne de Meclisimizin ne olup bittiğinden haberleri var .
Türkiye Kıbrıs konusunda dünyaya kritik mesajlar vermeye hazırlanırken bizimkiler nisap ve koltuk kavası veriyor, eşe dosta avanta peşinde koşuyordu.
Hatta çalışmaktan bitap düşen vekillerimiz şu sıralar tatil planlarını yapıyor.
Gerçi bizimkiler ne olup bittiğini bilse ne değişecek...
Herhangi bir fikir beyan etme, açıklanacak olana karşı gelme ya da yok öyle olmaz filan deme gibi bir lüksleri var mı?
Tabi ki yok...
Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'yi tarihe gömdük, Maraş'ı Katar'a verdik, garantör falan da değiliz dese inanın vatan millet nutukları atan bazı siyasilerimizin gıkı çıkmaz.
Bana bir makam versinler de dünya yansın umurumda değil kafası hakim...
Sizler, kainatın en onurlu savaşlarından birini veren Kıbrıs Türkünü ne hale düşürdünüz böyle...
El açan, avuç açan...
Biat eden bir yönetim...
Sadece kendi çıkarlarını düşünen, koltuğunu düşünen bir güruh...
Özgüvenini kaybetmiş insanının yüzüne bakacak hali kalmamış yöneticiler...
Tek başarınız Türkiyenin hizmetlerini kendiniz yapmış gibi halkınıza pazarlamak... Türkiye ile aram şöyle iyi böyle iyi deyip zam üstüne zam yapmak...
20 Temmuzu bu sene daha bir heyecanla bekliyoruz.
Bakalım Anavatan bizim için ne kararlar aldı ne düşündü...
Türkiye karar verir, yolu çizer bizimkiler alkışlar teşekkür eder sonra rantına bakar nerden ne oy gelir onu düşünür.
Kıbrıs Türkü bunu hak etmiyor...
Elbette Türkiye ile bir olalım birlikte karar verelim.
Et ve Tırnak gibi olalım ama bir ağırlığınız olsun...
Biraz ciddiyet lütfen...
MESAJ KUTUSU
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