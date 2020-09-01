Derviş Gezer

Ersin Tatar dualar etmiş.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ellerini Yaradana açmış.
Kabul eylesin.
Binlerce defa amin olsun.
Gerçi salona oturdu ve hiçbirşey demedi uzun süre.
Ta ki Cumhurbaşkanlığı için dua edilsin.
O dakika içten bir Amin çekti.
İnşallah Cumhurbaşkanı olur Tatar.
İnşallah Allah duasını kabul eyler.
Benim de dualarım onunla.
Dergahları şenlendirmiş.
Bol bol amin çekmiş, teflerle ilgilenmiş.
Gerçi arada cep telefonuyla da ilgilendi.
Ama olsun o kadarı.
Allah kabul etmiştir yine de.
*****
Bu arada benim oğlum için de dua etti mi?
Oğlum iyi iş bulsun Londra’da.
O da en iyi üniversitelerde okudu.
Hani “yaz be Ziya” diye önünde bağırdığın o yurda sokacaktın ya!
Hani sesinin en yükseği ile sahip çıkmıştın.
Ama çocuklarımıza değil.
Yurdun sahiplerine.
İşte o çocuklardan biri Doğu Gezer.
Göç edecek vatanından.
Geçici memur olmak istemiyor çünkü.
Çünkü babası huzuruna çıkıp torpil istemeyi zul görüyor.
Bir dua da Doğu için et olur mu?
Yadellerde büyük büyük adam olsun.
*****
Halk için de dua etti mi acaba Tatar?
Hani beli büküldü ya halkın.
Hatta döviz için de dua etmiş midir?
Çıkmasın artık bu sterlin.
Bak perişan olduk.
Teflerle de ilgileneceksen ilgilen.
Dergahlar da baldan tatlı olsun.
Bizim için mahsuru yok.
Ayıp mı dua etmek?
Hem zaten işimiz Allah’a kalmadı mı?
Elbette dualar edilecek.
Ey büyük Allahım!
Kabul eyle Tatar kulunun dualarını.
Başbakanımız Cumhurbaşkanı olsun.
Amin!!!!