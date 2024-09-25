Politis gazetesi, BAE’nin devlet şirketi TAQA’dan bir heyetin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşerek, projeye katılım konusunda niyet belirtildiğini yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, görüşmenin Hristodulidis’in 9 Eylül’de BAE’de yaptığı temasların devamı olduğunu kaydederek, TAQA’nın, projeye uzun süredir ilgi gösterdiğini, 2023 yılının Aralık ayında Güney Kıbrıs ve Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE ile iş birliği memorandumu imzaladığını anımsattı.

Letimbiotis, görüşmede söz konusu iş birliğinin genişletilmesinin hızlandırılmasının ele alındığını belirterek, ilerleyen haftalarda heyetlerin yeniden görüşeceğini ve yol haritası belirleyeceğini söyledi.