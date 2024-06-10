Genç yaşta kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk genç dağcı Birkan Uzun, Lapta Yavuzlar Lisesi'nde ölümsüzleştirildi.

Lapta Yavuzlar Lisesi'nin 6., 7. ve 8. sınıf resim dersi ve resim kolu öğrencileri, resim öğretmenleri Kemal B. Caymaz ve Kerime Erge Şahin ile birlikte Birkan Uzun’un portresini okul duvarına resmetti.

Bahar Şenliği kapsamında gerçekleştirilen resmin açılışında, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun duygularını dile getirdi.

Öğretmenler ile öğrencilere teşekkür eden Uzun, gençlerin Birkan Uzun’u anlamalarını ve “kendi zirvelerine yürümelerini” diledi.

Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Fuat Tek de konuşmasında, Birkan Uzun gibi hedeflerine ulaşmak için mücadele veren başarılı bir gencin anısını yaşatmanın önemini vurguladı. Tek, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte özveriyle çalışarak yaptıkları portre çalışmasından dolayı memnuniyetini ifade etti ve resim sanatının çocukların yaratıcılığını ve kendilerini ifade etmelerini olumlu etkilediğini belirtti. Tek, ayrıca, sanatsal çalışmaların okul içinde artarak devam edeceğini söyledi.

Lapta Yavuzlar Lisesi resim öğretmeni Kemal Behçet Caymaz da, Birkan Uzun’un anısını yaşatmak ve onun değerlerini öğrencilere aktarmak amacıyla Uzun’un portresini resmettiklerini belirtti. Caymaz, "Birkan Uzun’u Hollandalı ressam Van Gogh’un 'Yıldızlı Gece'si eşliğinde resmedip onu yıldızlara emanet ederek ölümsüzleştirdik" ifadelerini kullandı.

Caymaz, ilerleyen dönemlerde Lapta Yavuzlar Lisesi duvarları için birçok farklı çalışma planladıklarını ve hem Kıbrıslı sanatçıların hem de sanat tarihinde yer alan ünlü sanatçıların eserlerini duvarlara aktararak, lisenin duvarlarını açık bir müzeye dönüştürmek istediklerini ifade etti.