Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına verilen yüksek öğrenim bursunu Emre Kılıçoğluları’nın aldığı açıklandı.

Birkan Uzun’un ismini yaşatmak için arkadaşı Fırat İleri tarafından verilen burs, Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen etkinlik ile Kılıçoğluları’na teslim edildi.

Yapılan açıklamada, Türk Maarif Koleji’nden 9,97 ortalama ile mezun olan Emre Kılıçoğluları’nın, Belçika'da İşletme Mühendisliği bölümüne kabul edildiği kaydedildi.

-Uzun

Birkan Uzun’un Babası Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun yaptığı konuşmada, güzel bir derece ile iyi bir bölüm kazanan Emre Kılıçoğluları’nı tebrik etti.

Birkan Uzun’un birçok gence rol model olmaya devam ettiğini dile getiren Uzun, “Ailesi olarak, Birkan’ın yolunda ilerleyen gençleri görmek bizleri sevindiriyor, mutlu ediyor” dedi.

Birkan’ın adını yaşatmak için büyük bir gönüllülük ortaya koyan Fırat İleri’ye de teşekkür eden Uzun, Fırat İleri’nin sadece burs verip kenara çekilmediğini de söyledi.

Birkan'ın sevenlerine ve ülkesine bağlı bir genç olduğunu vurgulayan Cengiz Topel Uzun, Birkan’ı başarıları ve vazgeçmeyen azmi ile anacaklarını söyledi.

-İleri

Birkan Uzun Bursu’nu sağlayan Fırat İleri, çok özel bir insan olan Birkan’ın Kıbrıs’ta yetişip dünya çapında başarılara ulaşabilen ender yeteneklerden biri olduğunu vurguladı.

Birkan Uzun’un ismini yaşatmak ve Birkan gibi olabilecek gençlerin önünü açmak için böyle bir burs vermeye karar verdiğini belirten İleri, “Birkan’ın ismini yaşatmak ve ilham kaynağı halinde tutmak çok önemli. Kıbrıs'ta gençlerin de bir ümide ihtiyacı var” dedi.

-Birkan Uzun kimdir?

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı

Uzun, 1 Ocak 2022'de ABD'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.