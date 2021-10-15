Levent Özadam - Mesaj Kutusu
15. yüzyılda Milano’da Leonardo da Vinci tarafından Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine yapılmış fresk…
Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce (Pesah Günü öncesi) havarileriyle yediği son akşam yemeği...
İşte tablo bu:
Sosyal medyada bu benzerlik alay konusu oldu…
Güler misiniz ağlar mısınız!
Öğlen istifa ettiler…
Akşam yiyip içip eğlendiler.
Pandemi bir yanda, döviz krizi bir yanda…
Meclis toplanamıyor, yıllardır bekleyen yasalar yığılmış…
13 bin mazbata mağduru var.
Vatandaşın pahalılıktan canı çıkmış…
Kamuda maaşlar ödenecek mi belli değil.
Bizimkiler sırtlarında bunca yükün ağırlığı olması gerekirken maskaralık yapıyorlar.
Bir de adını ‘hoşgörünün fotoğrafı’ koymuşlar…
Siz o fotoğrafa bakınca ‘hoşgörünün fotoğrafını’ halk bakınca ‘rezaletin fotoğrafını’ görüyor.
Siz halktan koptunuz artık..
Görüş açınız değişti, gerçeklerden koptunuz!
Giderken bari biraz daha olgun bir tavır sergileseydiniz.
Önümüzde seçim var, karşımızda bu tablo.
Yazık gerçekten yazık.
***
Önümüz seçim
Kıbrıs Türkü 45 yılda 42 hükümet gördü.
Dünya rekoru olsa gerek…
Beceriksizlik paçalardan akıyor.
Erken seçim için kollar sıvandı ama akla ilk gelen şey seçim yasakları.
Yasaklar ne kadar geç başlarsa o kadar istihdam yapar, terfi, arsa dağıtırız kafası yine hortladı.
Bu bir gelenek çünkü…
Ülkenin kritik yerlerde ciddi istihdamlara ihtiyacı var.
Ciddi anlamda sağlık görevlisine ihtiyaç var.
Hastaneler dökülüyor vatandaş düzgün hizmet alamıyor.
Seçim yasakları hemen başlamalıdır. Partizanlığa ve liyakatsizliğe dayanacak gücümüz kalmadı…
Ama kimin umurunda?
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Ülkedeki denetimsizlik aldı başını gidiyor.
Birçok konuda olduğu gibi eğlence yerlerinde de ciddi ihmaller var.
18 yaşından küçüklere alkollü içki ve nargile servisi yapılıyor.
Ailelerden ciddi şikayet var! Ailelere de görev düşüyor ama devletin de görevini yapması gerekiyor.
Gençlerimiz zehirleniyor…
Biraz denetim lütfen!
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Türkiye’ye giriş yasaklamaları konusunda gereksiz haberler yayılıyor.
Mustafa Akıncı’nın da yasaklı olduğu haberleri üzerine Ankara’dan açıklama geldi.
Yasaklama konusu şuan için belli kesimlerin ekmeğine yağ sürmekten başka işe yaramıyor.
Nelerle uğraşıyoruz...
Bu yasaklamalardan ne Türkiye’ye ne de Kıbrıs Türkü’ne bir fayda yok.
Kimsenin Anavatanımızla aramızı açmaya yeni nifak tohumları ekmeye hakkı yok.
Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin bu konuda sağduyulu bir açıklama yapması ve Ankara’yı bilgilendirmesini ve bu gereksiz tartışmaların bir an önce son bulmasını bekliyoruz.
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Lefkoşa’da uzun yıllardır dokunulmayan sokak aralarındaki çukurların yamalanmaya başladığını gördük.
İşin kötü yanı yamaya bile sevinir olduk…
Genel seçimler ve ardından yerel seçimler gelecek.
Yerel yönetimlerimize büyük görev düşüyor.
Bakımsızlık ve özellikle yolların durumu gerçekten çok kötü.
Öte yandan öğrencilerin de adaya akın etmesiyle özellikle apartman sakinlerinden ciddi şikayetler geliyor. Toplu yaşam kurallarına uymakta sorunu olan insanlar çevrelerine büyük zarar veriyor.
Toplu yaşamı düzenleyici kurallara ve denetime ihtiyacımız var.
Birçok apartmanın damı güvercinliğe dönmüş. Belediyelerden bu konuyu yakın takibe almalarını bekliyorlar...
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersan SANER, seçim yasaklarının kurultaydan sonra başlaması sadece hükümetteki üç partiye siyasi rant elde etmekten öteye gidemez. Gelin kamuoyunun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çok gecikmeden bu kararınızı geri alın. Bu arada vatandaş genelde UBP-CTP seçim hükümetinin kurulmasından yana tavır koyuyor!
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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, Türkiye’ye girişleri yasak kara liste konusunda muhalifler durmaksızın algı operasyonlarını sürdürürken Büyükelçiliğin bu kadar sessiz kalması kamuoyunda rahatsızlık unsuru olmaya başladı. Küçük de olsa bir açıklama bu kadar mı zor yani!
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Salın Meryem ÖZKURT, özellikle internet erişimi imkanı olmayan belli bir kesim Karpaz’da BRT istasyonlarının niye çekmediğini soran şikayetlerde bulunuyorlar. Devletin sesinin oralarda duyulmaması çok da hoş olmasa gerek değil mi?
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Sayın Cemal BULUTOĞLULARI, dün sabah saatlerinde G.Mağusa’da bir büfede kahvaltı yaparken birlikte olduğunuz dostlara Lefkoşa kulislerinde konuşulanları anlatırken görülmüşsünüz. Sizi hayranlıkla dinlemişler, siz yakında okulda derslere de başlarsanız hiç şaşırmayız…
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Sayın Mine ATLI, bir çok kadın cinayetinin aydınlığa kavuşmamasından şikayetçi olmuşsunuz da yani erkek cinayetlerini de göz ardı etmemek gerek değil mi? Biz şahsen feminizmin böyle bir şey olmadığını biliyorduk, yanılıyor muyuz acaba?
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Sayın Murat KÜÇÜKÖZDEMİR, ülkeye yurt dışından gelen öğrenciler en fazla sizin kurumun internet servislerinden şikayetçi olmaya başlamışlar diye duyduk. Yetkili arkadaşlara talimat verip konuya duyarlılık göstermeniz isteniyor…
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Sayın Behiç ANİBAL, sabahları özel bir mekanda arkadaşlarınıza tecrübelerinize dayanarak siyaset dersleri vermeye başladığınız ve çoğunun da mekandan kaçtığını duyduk. Desenize ülke gerçekleri bir çoğunun işine gelmiyor!
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Sayın Mehmet AKTUNÇ, esnaf halen yılan hikayesine dönen üç kuruşluk kredileri alamamaktan, hatta bilgilendirme de yapılmamasından şikayet ediyor. İnsanlar hesap kitap yaptı şimdi sizlerden icraat bekliyorlar…
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Sayın Aslı ELDER, pek muhterem annenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…Ana gibi yar olmaz sözünün anlamı bu durumlarda çok daha iyi anlaşılıyor…
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Sayın Ünal ÜSTEL, ülkemizde verilen adapass kartlarının Türkiye tarafından tanınması için önümüzdeki hafta protokol imzalayacağınızı memnuniyetle öğrendik. Zira girişlerde büyük sıkıntılar hatta zaman zaman büyük tartışmalar yaşanıyordu…
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Sayın Eralp ŞERİFOĞLU, dün öyle bir paylaşım yaptınız ki yürekler dağlandı. Bu ülkede halen kantinden su alacak parası bulunmayan öğrenci varsa bu onun ve ailesinin değil devletin büyük ayıbıdır…
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Sayın Şener ELCİL, öğretmenler arasında da aşı karşıtları hatta PCR yaptırmamak için direnenler çıkmaya başladı. Sendikalar olarak bu konuda öncülük yapmanız gerekiyor zira hem kendi meslektaşlarının hem de öğrencilerin sağlıklarını da riske atıyorlar…