Güney Lefkoşa’nın “Akropoli” bölgesinde cesedine ulaşılan, otopsisinde , 6 Ocak 2025 tarihinde Rum polisi ile insan kaçakçıları arasında “Podamia” (Dereliköy) bölgesinde yaşanan kovalamacada, Rum polisinin açtığı ateşle öldüğü ve bulunduğu bölgeye atıldığı tespit edilen Pakistanlı şahsın olayında gelişmeler Rum basını meşgul etmeye devam ediyor.

Politis ve diğer gazeteler, Rum polisi ile KKTC’den Güney Kıbrıs’a insan kaçakçılığı yaptıklarına inanılan kişiler arasında yaşanan araçlı kovalamacada polisin açtığı ateş sebebiyle 24 yaşındaki Pakistanlı gencin hayatını kaybettiği olayının aydınlatılmak üzere olduğunu yazdı.

Gazete, Pakistanlının cesedinin bulunduğu bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polisin, gencin cesedinin kiralık bir araçla bölgeye bırakıldığına inanıldığını, aracı kiralayan kişiye ulaşılmasının an meselesi olduğunu aktardı.

Fileleftheros gazetesi de Güney Kıbrıs’tan kiralanan aracın bilgilerine ulaşan polisin tutuklama yapmasının an meselesi olduğunu belirtirken, olayın AKEL ve DİSİ’nin Rum Adalet Bakanı’na eleştiriler yöneltmesiyle siyasi bir boyut da kazandığını yazdı.

Gazete, olaya müdahale eden polislerin verdikleri ifadelerde, olaya üç aracın karıştığını, KKTC’den gelen araçlardan birinin “Navara” model çift kabin ve plakasız, birinin KKTC plakalı ve birinin de kiralık araç olduğunu söylediklerini aktardı.

Pakistan uyruklu kişinin pasaportunun üzerinde bulunduğunu, yapılan incelemede, şahsın daha önce siyasi sığınma talebinde bulunduğu ancak başvurusunun reddedildiğinin anlaşıldığını aktaran gazete, Pakistanlı gencin “dönem dönem KKTC’de de kaldığı” iddiasında bulundu.

Habere göre gencin üzerinde 500 Euro, kol saati ve insan kaçakçılığıyla ilgili olabilecek bazı belgeler de çıktı.

- - Olay siyasi boyut kazandı

Gazete, bir diğer haberinde ise AKEL ve DİSİ’nin Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’e yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmalarıyla birlikte olayın siyasi bir boyut da kazandığını yazdı.

Habere göre DİSİ olayın derinlemesine incelenmesi talep etti, AKEL ise olayın üzerinden geçen beş gün boyunca birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldığı fakat sonunda olayın polis kurşunundan çıkan bir cinayet olduğunun ortaya çıktığı vurguladı. Bakan Hartsiotis’in istifası da talep edildi.

Bakan Hartisotis ise açıklamasında, Rum polisinin olayı örtbas etmeye çalıştığı iddialarını reddederek bu tür eleştirilerin çok erken ve zamansız olduğunu, polisin protokollere uygun hareket ettiğini öne sürdü.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise dün yaptığı açıklamada bakana destek belirttiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bakana güveninin tam olduğunu söylediğini de aktardı.