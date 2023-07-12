11.07.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı markette, Gümürük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak olan toplam 1408 adet enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu enerji içecekleri emare olarak alınmış olup, marketlerin işletmecisi C.Ç.(E-51) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.