Ülkede bir haftada meydana gelen 9 yangında 913 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, itfaiye 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında 9 yangının yanı sıra 52 hususi servis olayına müdahale etti.

Yangınların muhtemel sebepleri, “kısa devre, aşırı ısınma, bacada biriken yağların ısınarak alevlenmesi, yakıt sızıntısı ve şömine bacasının çatı tahtalarını tutuşturması”” olarak açıklandı.

Hususi servis olayları ise şöyle paylaşıldı:

“Evin balkonunda, asansörde ve trafik kazasında araçta mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, evin damında, aracın makinesinde ve başı konserve kutusuna sıkışan kedilerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, demir ızgaraların arasına sıkışan köpekle su kuyusuna düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.