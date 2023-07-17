Sürat, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ilk sıradaki trafik suçlarından

KKTC'de son bir haftada 26 kişinin yaralandığı ve 5 milyon 968 bin TL’lik hasara neden olan 76 trafik kazası meydana geldi. Polis, kontrol ettiği yaklaşık 11 bin sürücüden binini rapor etti, sürat, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ilk sıradaki trafik suçları arasında yer aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 10 Temmuz - 16 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 76 kazadan 18’i yaralanmayla, 58’i hasarla sonuçlandı. 76 kazanın 24’ünün sürat, 17’sinin dikkatsizlik, 12’sinin kavşakta durmama, 9’unun yakın takip, 14’nün de diğer etkenlerden olduğu açıklandı.

Yaklaşık 5 milyon 968 bin TL’lik maddi hasara neden olan kazaların ilçelere dağılımında ilk sırada Gazimağusa yer aldı. Gazimağusa ilçesinde 23, Girne’de 22, Lefkoşa’da 19, Güzelyurt’ta 7, İskele’de 5 kaza oldu.

-Sürat, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak trafik suçu listesinde ilk sıralarda

Öte yandan 10 Temmuz - 16 Temmuz tarihleri arasında polis 11 bin 4 araç sürücüsünü kontrol ederken 917 sürücüyü rapor etti.

Sürat, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak trafik suçu listesinde ilk sıralarda yer aldı. 36 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Polisin verdiği bilgiye göre rapor edilen 917 sürücüden 255’i sürat, 19’u tehlikeli, 29’u dikkatsiz sürüşten, 106’sı seyrüsefersiz, 6’sı sürüş ehliyetsiz, 36’sı alkollü araç kullanmaktan rapor edildi. 140 sürücünün seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi.

Emniyet kemersiz araç kullanan 39, trafik levha ve işaretlerine uymaman 55, trafik ışıklarına uymayan 3 sürücüye de ceza kesildi.

Sürücülerden 39’u muayenesiz, 41’ı sigortasız veya kapsamı dışında, 5’i yolcu taşıma "t" işletme izinsiz, 1’i özel eşya taşıma "B" İşletme İzinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

8 sürücünün koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullandığı tespit edilirken, 135 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.