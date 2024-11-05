Ülke genelinde, bir haftada 68 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 32 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasındaki 68 trafik kazasının 21’inde 32 kişi yaralandı.

Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 11’i yakın takipten ve 6’sı da farklı nedenlerden dolayı meydana geldi. Kazalarda 3.8 milyon TL hasar oluştu. Kazaların 20’si Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 18’i Girne, 9’u Güzelyurt, 6’sı İskele’de oldu.

-Trafik kontrolleri: Alkol tesiri altında 61 sürücü tespit edildi

Trafik kontrollerinde is 27 Ekim 2 Kasım arasında 13 bin 649 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 184 araç sürücüsü rapor edildi, Trafik suçların dağılımı şöyle:

"Sürat 679, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 221, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 139, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 186, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 110, Trafik Işıklarına Uymamak 98, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 61, Muayenesiz Araç Kullanmak 57, Dikkatsiz Sürüş 45, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 40, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 34, Tehlikeli Sürüş 19, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 17, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 13, Yolcu Taşıma 'T' İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 10, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 10, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 6, Özel Eşya Taşıma 'B' İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 4, 656 diğer trafik suçları"

Denetlemelerde 151 araç trafikten men edildi, 8 sürücü tutuklandı.