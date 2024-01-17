KKTC’de bir haftada meydana gelen 60 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın 9-15 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 1’i ölümle, 13’ü yaralanmayla ve 46’sı da hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda ise 28 kişi yaralandı.

Bu sürede meydana gelen trafik kazalarının sebepleri şöyle:

“Süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7).”

Kazalar sonucu yaklaşık 4 milyon TL’lik hasar meydana geldi.

Kazalardan 15'i Lefkoşa, 14'ü Gazimağusa, 20'si Girne, 7'si İskele ve 4'ü Güzelyurt ilçesinde oldu.

-172 araç trafikten men edildi, 11 sürücü ise tutuklandı

Öte yandan 9-15 Ocak arasında polisin ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde ise toplam 14 bin 901 araç sürücüsü kontrol edildi, 172 araç trafikten men edildi, 11 sürücü ise tutuklandı.

Suç işlediği tespit edilen 4 bin 40 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (1079), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (780), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (334), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (185), trafik levha ve işaretlerine uymamak (161), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (92), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (87), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (60), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (44), muayenesiz araç kullanmak (37), dikkatsiz sürüş (25), tehlikeli sürüş (22), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (11), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (14), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (8), trafik ışıklarına uymamak (7), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2) ve 1089 diğer trafik suçları.”