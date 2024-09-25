"Girne Arkın Group Fest24" kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası MÜZler Sanat Sempozyumu, "Bir Dostluk Yolu" isimli sergiye ev sahipliği yaptı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, belediyenin Sanat Galerisi’nde dün akşamki sergi açılışına, çok sayıda sanatsever katıldı.

Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ziya Egemen Sencer, katkılarından dolayı sanatçı Heidi Trautmann’a plaket takdiminde bulundu.

25 yıllık bir serüveni kapsayan ve Heidi Trautmann tarafından kaleme alınan "Perşembe Sanatçıları- Bir Dostluk Yolu" isimli kitabın resme evrilmiş halini sanatseverlere sunan sergi, 24-27 Eylül tarihleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle:

"Gönen Atakol, Marylin Bosworth, Muriel Clutten, Christina Hessenberg, Anne Hughes, Hilary Jemal, Sue Monvid, Monika Ottow, Maxene Shailer, Heidi Trautmann, Christine Venediger, Tüneysel Yaylalı."