Bir Akıncı Manifestosu
Bu satırların yazarı Mustafa Akıncı’yı çok eleştirdi.
Özellikle de örütülü ödeneğe dair.
Bir de Kıbrıs konusundaki tutumundan dolayı.
Örtülü için “istemem” deyip kullandığından dolayı.
Kıbrıs konusu için federasyon-KKTC zikzağından dolayı.
Ama nihayetinde bir siyasetçi.
Kıbrıslı bir siyasetçi.
İniş-çıkış, siyasette bolca edilegeliyor bu ülkede.
Hoşgörülebilirliği yüksek ama eleştirilebilirliği de.
Bu sebeple biz de yazmak lüzumu duyduk.
Ve yazdık.
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Mustafa Akıncı sahiden de “cevap” gibiydi.
2015’te herkesin can simidi oldu.
CTP’yi dize getirdi, UBP’yi darmadağın etti.
Halk onu “bağımsız” olarak konumlandırmıştı.
Hele ki 4 boyutlu vizyonu!
Muhteşemdi.
Öncekilerin hiçbirinin yapmadığı bir vizyondu.
Nitekim vizyonu da kabul gördü:
Ve güzel de bir oyla Cumhurbaşkanı oldu.
Oy vermedim ama kazandığı için üzülmedim de.
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Ancak birşeyler yolunda gitmedi.
Kıbrıs konusunda dümen sürekli kırıldı.
Rüzgar da sürekli yön değişti.
Buna bir de Türkiye ile ilişkiler girdi.
Kavga noktasına varan laf atmalar.
Gerilen bağlar, hassasiyete dokunan sözler.
Bunlara ek 4 boyutlu vizyon hayata geçirilemedi.
Üstüne bir de örtülü ödenek.
Hepsi birlikte Akıncı’yı zorladı.
Ama en önemlisi CTP adayını çıkardı.
Hem de Tufan Erhürman’ı.
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Bu noktada Akıncı adaylığını açıkladı.
Konuşması “yeni”ye dair tek bir şey içermedi.
Çoğunlukla kendini savundu.
Ne yama, ne ilhak dedi.
Hepsi bilinen klişeler.
Hepsi çokça kullanılmış beylik sözler.
Sürekli neyi neden yaptığını anlattı.
Sürekli slogan sözleri kullandı.
Hele ki örtülü ödenek açıklaması.
Tam bir kırılma noktası gibiydi.
2015’te bir nevi gofa geldiğini ifade etti.
Ama en önemli ifşaatı başkaydı.
Örtülünün gerekli olduğunu ona söylemişler.
Mehmet Ali Talat söylemiş.
O da Talat’ı dinlemiş.
Başka da bir sebep yok demek istedi.
Hem hükümet isterse kaldırsınmış.
Kendisi hükümete istemiyorum demedi ama.
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Akıncı için maalesef durum parlak değil.
3-5 ay önce tek başına zirvede idi.
Geçen sürede Akıncı mı geride kaldı?
Diğerleri mi hızlı koştu?
Ancak belli ki Mustafa Akıncı tıkandı.
Keşke aday olmasa diye düşünüyorum.
Keşke akil adam olmayı kabullense diyorum.
Keşke Talat’ın 2010 hatasını tekrarlamasa.
Keşke Eroğlu’nun 2015 hatasına düşmese.
Ama olan oldu artık.
Adaylığını açıkladı.
Son not;
Politikalarını onaylamasam da saygım çok büyük.
Tıpkı Eroğlu ve Talat gibi bu ülkeye çok lazım.
Kazansa da kaybetse de önemli bir değer.
Kolay gelsin Sayın Akıncı.
*Belki de ilk kez makalem bu denli uzun. Uzun makaleleri hiç sevmediğimden ve sevmediğinizi bildiğimden bu seferlik affola.