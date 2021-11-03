Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Memleket küçük, herkes birbirini tanıyor, haberler de çabuk yayılıyor…
UBP kurultay sürecinde birkaç kez Binali Yıldırım’ın kurultaya katılacak olmasını eleştirerek yazmıştık!
Zaten eleştiren sadece biz değil, toplumun geniş bir kesimiydi…
Geçen kurultayda adı karıştığı için bu kez iradeye saygısızlık yapılmasın diye bir gerekçemiz vardı!
Bilerek ve bilmeyerek UBP kurultayına katılmasını kabul edemezdik…
Katıldı, bir de konuşma yaptı ve gitti!
Kurultay yapıldıktan sonra Binali Yıldırım’a yakın kaynaklardan yeni bilgiler gelmeye başladı…
Geldi, konuştu, gitti ama bu kez kesinlikle bir müdahalede bulunulmamış!
Bunu bizzat Binali beyin ağzından duymuşlar…
Hatta burada iş yaptığı bir kişiye aynen şöyle demiş;
Geçen sefer elimize yüzümüze bulaştırdık, bu kez kesinlikle müdahale söz konusu bile olamaz…
Hatta başka şeyler de söylemiş, buradaki Ankara’nın tüm kurumlarına talimat gitmiş, kesinlikle kurultaya karışılmaması talimatı verilmiş!
Bize çok da inandırıcı geldi…
Zira kurultay sürecinde hiçbir bölgeden bize bu konuda ihbar gelmedi!
Kimse kimseyi aramadı, kapısını çalmadı…
Sosyal maddi yardımlar filan yapılmadı!
Partisi Yıldırım’a görev vermiş kurultayda partiyi temsil etsin diye…
O da gereğini yapmış!
Olanlar da olmuş…
Eğer kendisi değil de kurultaya başka bir isim gönderilseydi Faiz bey bu kadar farklı kazanamazdı!
Kim bilir belki de ikinci turu bile yaşayabilirdik…
Neyse, artık olanlar oldu, gelmiş geçmiş olsun diyelim!
…
Yanlış hatırlamıyorsam 2003 genel seçimleriydi…
İnönü meydanında CTP’nin Sarayönü’nde de UBP’nin mitingi vardı!
Haliyle iki miting meydanı arasında mekik dokuyorduk…
Sarayönü’ne giderken ansızın Özer Kanlı önümü kesti sen bu mitinge gidemezsin dedi!
Gerekçe olarak da UBP’li olmadığımı gösterdi, kısa bir tartışma yaptık kendisiyle…
Peki bunu niye hatırlatma ihtiyacı hissettik, çünkü gerçekten de belki de olması gerekenden daha fazla UBP’liydi!
Gözü başka hiçbir şeyi görmüyordu, aynı ruh hali şimdi de kendisinden hiç eksilmedi…
Dili epey ağır, bazen hakarete varan sözler söylüyor, hele de sosyal medyada hiç gereği tartışmaların ortasında bulunuyor ama şu özelliğini de hiç göz ardı etmemek gerek;
İçi neyse dışı da o, dilinin de kemiği yok…
Kurultayda sarf ettiği bazı sözler yüzünden de daha ilk günden görevinden alındı!
Bunu zaten beklerdik de bu kadar mı aciliyeti vardı işte oraya çok katılmıyoruz…
Kanlı, yıllarını UBP’ye vermiştir!
Sürekli yönetimler değişmiştir, parti çok kez bölünmüştür ama o hep UBP’li olarak kalmıştır…
Birçok parti yetkilisinin açıklamalarının altında onun imzası vardır!
Her türlü yanlışına rağmen UBP’deki görevden alınma yöntemi doğru değildir…
Bunun olumsuz etkileri önümüzdeki günlerde mutlaka görülecektir!
…
UBP’nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu belli ki Özer Kanlı’yı görevden alarak partinin başındayken otoriter ve sert bir yöneticilik pozisyonunda olacaktır…
Olması gereken de budur ancak bunu yaparken de eğer acil kararlar üretirse, bir de buna başkalarının etkisi eklenince bir takım hatalar yapması olasıdır!
Çünkü zaten parti tabanı uzun bir süredir birbiriyle didişmekte, kurultay sonrası bir takım hesaplaşmalar ve intikam planları yapmaktadır…
Faiz bey bu konuda karar üretirken, başkalarının hesaplaşmasına olanak vermeden tavır sergilerse başarılı olma şansı yüksektir!
Ancak fevri davranıp, kurultayda yanında olanların ya da öyle görünenlerin dolduruşuna gelirse, parti içindeki adalet sistemi de çöker ve kendi de altında kalır…
Kesinlikle biz de kelle almasından yanayız!
Ama bunlar gerçek partililer değil, parti üzerinden devletin kaynaklarının üstüne konanlar, hırsızlar, arsızlar ve yamyam takımı olmalıdır…
MESAJ KUTUSU
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