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Yörüngedeki iki uydu çarpışabilir

Yıllar önce emekli edilmiş ancak hala gezegenimizin yörüngesinde dönmeye devam eden iki uydunun bu hafta çarpışabileceği açıklandı.

Yörüngedeki iki uydu çarpışabilir

Yıllar önce emekli edilmiş ancak hala gezegenimizin yörüngesinde dönmeye devam eden iki uydunun bu hafta çarpışabileceği açıklandı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:51
Yörüngedeki iki uydu çarpışabilir

Uzay enkaz izleme kurumu  LeoLabs'a göre 'Alçak Dünya Yörüngesi'nde  dolaşan iki araç bu hafta çarpışabilir. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 1983 yılında göreve başlayan ve kullanım dışı bırakılmış uzay teleskobu IRAS ve 1967’de fırlatılan emekli uzay aracı GGSE-4 birbirine çok yaklaşacak. 

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LeoLabs’ın verilerine göre iki uzay aracının arasındaki mesafe 15 metreye kadar düşecek. Biri ABD diğeri ABD, İngiliz ve Hollanda ortaklığında yörüngeye gönderilen araçlar emekli edildikleri için ikisi de Dünya'dan kontrol edilemiyor. 

Başka bir deyişle uzay araçları ile bağlantı artık var olmadığı için kazayı önlemek adına yapılabilecek hiçbir şey yok. 

Çarpışmanın yaşanması durumunda büyük miktarda enkaz oluşacağı belirtiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Iki Uydu çarpışabilir
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