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Yaşam ihtimali olan gezegen keşfedildi

Bilim insanları, L 98-59 gezegen sistemi içerisinde 'yaşam olma ihtimali olan' yeni bir gezegen keşfetti. Kütlesi Venüs'ün yarısı olan bu gezegen, iklim şartları açısından da Dünya'ya benzerlik gösteriyor.

06 Ağustos 2021 Cuma 15:32
Yaşam ihtimali olan gezegen keşfedildi

Almanya merkezli Avrupa Güney Gözlemevi’nin Şili’deki teleskopunu kullanan gökbilimciler, L 98-59 gezegen sistemi içerisinde ‘yaşanılabilir bir bölgede’ yeni bir gezegen keşfetti.

Bizim güneş sistemimize benzer özellikler taşıyan L 98-59 gezegen sistemi içerisinde bulunan bu beşinci gezegen, yaşanabilir ‘Goldilocks bölgesi’ içerisinde yer alıyor. Bu nedenle de gezegen üzerinde sıvı şekilde su bulunması söz konusu. Aynı zamanda bulunduğu yer nedeniyle, bu yeni gezegen, iklimsel olarak da Dünya’ya benzer özellikler taşıyor.

‘Kütlesinin %30’u su olabilir’

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35 ışık yılı uzaklığında keşfedilen yeni gezegenle ilgili olarak İspanya, Madrid'deki Astrobiyoloji Merkezi'nde görevli María Rosa Zapatero Osorio, “Yaşanabilir bölgedeki gezegen, yaşamı koruyabilecek ve destekleyebilecek bir atmosfere sahip olabilir” ifadelerinde bulundu. ESO'nun VLT'sinin katkısıyla ekip, gezegenlerden üçünün içlerinde veya atmosferlerinde su bulunabileceği sonucunu çıkarmayı başardı. Osorio, “L 98-59 sistemindeki yıldıza en yakın iki gezegen muhtemelen kurudur, ancak az miktarda suya sahip olabilirken, üçüncü gezegenin kütlesinin %30'a kadarı su olabilir, bu da onu bir okyanus dünyası yapar.” dedi.

Gökbilimciler, radyal hız yöntemini kullanarak, sistemdeki en içteki gezegenin (L 98-59b) Venüs’ün kütlesinin sadece yarısına sahip olduğunu belirledi. Bu yeni keşif, bulunan en küçük öte gezegenin keşfi olarak da ön plana çıkıyor.

2027’de detaylı sonuçlar alabileceğiz

Ekip, yakında çıkacak olan NASA/ESA/CSA ile sistemi incelemeye devam etmeyi umuyor. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Şili Atacama Çölü'nde yapım aşamasında olan ve 2027'de gözlemlere başlayacak olan ESO'nun Aşırı Büyük Teleskopu (ELT) da bu gezegenleri araştırmada büyük öneme sahip olacak.

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