Yaşam ihtimali olan gezegen keşfedildi

Almanya merkezli Avrupa Güney Gözlemevi’nin Şili’deki teleskopunu kullanan gökbilimciler, L 98-59 gezegen sistemi içerisinde ‘yaşanılabilir bir bölgede’ yeni bir gezegen keşfetti.
Bizim güneş sistemimize benzer özellikler taşıyan L 98-59 gezegen sistemi içerisinde bulunan bu beşinci gezegen, yaşanabilir ‘Goldilocks bölgesi’ içerisinde yer alıyor. Bu nedenle de gezegen üzerinde sıvı şekilde su bulunması söz konusu. Aynı zamanda bulunduğu yer nedeniyle, bu yeni gezegen, iklimsel olarak da Dünya’ya benzer özellikler taşıyor.
‘Kütlesinin %30’u su olabilir’
Gökbilimciler, radyal hız yöntemini kullanarak, sistemdeki en içteki gezegenin (L 98-59b) Venüs’ün kütlesinin sadece yarısına sahip olduğunu belirledi. Bu yeni keşif, bulunan en küçük öte gezegenin keşfi olarak da ön plana çıkıyor.
2027’de detaylı sonuçlar alabileceğiz
Ekip, yakında çıkacak olan NASA/ESA/CSA ile sistemi incelemeye devam etmeyi umuyor. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Şili Atacama Çölü'nde yapım aşamasında olan ve 2027'de gözlemlere başlayacak olan ESO'nun Aşırı Büyük Teleskopu (ELT) da bu gezegenleri araştırmada büyük öneme sahip olacak.