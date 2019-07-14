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WhatsApp’ta yeni dönem

WhatsApp’ta yeni dönem

14 Temmuz 2019 Pazar 18:17
WhatsApp’ta yeni dönem

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a “Hızlı düzenleme Kısayolu” adı verilen etkili bir özellik geliyor.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde.

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Söz konusu özellik, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirecek cinsten.

Zira gönderilen fotoğrafların kolayca yeniden düzenlenebilmesine olanak sağlıyor.

“Hızlı Düzenleme Kısayolu” adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar gönderdikleri hem fotoğrafın orijinal halini hem de düzenlenmiş olan diğer şeklini istedikleri kişi ile paylaşabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppHızlı
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