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WhatsApp’ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı

WhatsApp Android sürümünde bir takım geliştirmeler olduğu ortaya çıkmıştı. Gelen son haberlere göre; WhatsApp Android arayüzünde yenilikler yapılmaya başlanmış, Ayarlar sekmesinde tasarımsal değişiklikler olduğu görülmüştü. Şimdi ise anlık mesajlaşma uygulamasında başka bir yeniliğin daha test edildiği ortaya çıktı. Söz konusu yeni özellik birkaç ülkedeki kullanıcılarla sınırlandırılmış durumda görünüyor.

WhatsApp’ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı

WhatsApp Android sürümünde bir takım geliştirmeler olduğu ortaya çıkmıştı. Gelen son haberlere göre; WhatsApp Android arayüzünde yenilikler yapılmaya başlanmış, Ayarlar sekmesinde tasarımsal değişiklikler olduğu görülmüştü. Şimdi ise anlık mesajlaşma uygulamasında başka bir yeniliğin daha test edildiği ortaya çıktı. Söz konusu yeni özellik birkaç ülkedeki kullanıcılarla sınırlandırılmış durumda görünüyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
WhatsApp’ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, durumlar özelliği ile ilgili bir yeniliği test ediyor. Şirket, yeni test ettiği özelliği sayesinde durumları artık kronolojik sıraya göre değil, alaka düzeyine göre sıralayacak.

İspanya, Brezilya ve Hindistan’daki bir grup iPhone kullanıcı tarafından test edilen yeni özellik, test aşamaları bittikten sonra daha geniş kitlelere ulaşacak. WhatsApp’ın şu anki Android ve iOS sürümünde, durumlar yeniden eskiye doğru bir düzende sıralanıyor. Bu nedenle çok sık durum paylaşanlar en üstte, daha nadir durum paylaşanlar ise en alt sıralarda kendine yer buluyor.

WhatsApp’ın test ettiği yeni özellik, bu haksızlığı ortadan kaldırarak daha popüler durumların en üstte görünmesini sağlayacak.

WhatsApp, artık durumların gönderilme zamanına bakmayacak. Şirket, kullanıcıların en fazla sohbet ettiği ve en fazla durumlarını kontrol ettiği kişilerin paylaşımlarını en üstte gösterecek. Nadiren sohbet edilen ve durumları kontrol edilen kişiler ise alt sıralarda çıkacak.

Şirket, iPhone kullanıcıları ile yaptığı testleri bitirdikten sonra android için de testlere başlayacak. Bu yeni durum özelliğinin tam olarak, ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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