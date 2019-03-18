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WhatsApp’a iki müthiş özellik! Yeni dönem başlıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni haberler var. WhatsApp iki yeni özelliği daha ile gündemde. Bu özelliklerden biri uygulama içi tarayıcı desteğini kullanıcılara sunacak; diğeri ise görsel arama yapabilmenizi sağlayacak.

WhatsApp’a iki müthiş özellik! Yeni dönem başlıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni haberler var. WhatsApp iki yeni özelliği daha ile gündemde. Bu özelliklerden biri uygulama içi tarayıcı desteğini kullanıcılara sunacak; diğeri ise görsel arama yapabilmenizi sağlayacak.

18 Mart 2019 Pazartesi 23:58
WhatsApp’a iki müthiş özellik! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’a gelecek yeni bir güncelleme, kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak iki yeni özelliği beraberinde getirecek. Bu özelliklerden biri ‘uygulama içi tarayıcı’ ismini taşıyor. Yani kullanıcılar, WhatsApp üzerinden herhangi bir bağlantı adresi paylaştığında artık uygulamadan çıkıp bir web tarayıcı açmasına gerek kalmayacak; WhatsApp’ın bünyesinde yer alan dahili web tarayıcı bu bağlantı adreslerine kullanıcıları yönlendirecek. Bu da kullanıcıların bağlantılara çok daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.

Sunulacak bir diğer özellik ise görsel arama… Size WhatsApp üzerinden paylaşılan bir fotoğrafı Google üzerinden arayabilecek, fotoğrafın kaynağını, sahte olup olmadığını hızlıca anlama şansına sahip olacaksınız. Diğer bir deyişle, Google’da yaptığımız Görsel Arama özelliğinin bir benzeri söz konusu.

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