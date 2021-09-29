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WhatsApp bazı telefonlarda çalışmayacak!

İşte whatsapp hizmeti duracak olan iPhone ve Android cihazları kapsayan akıllı telefonların tam listesi...

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:07
WhatsApp bazı telefonlarda çalışmayacak!

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

Eski cihazlar için desteğini düzenli olarak olarak kaldıran WhatsApp geri sayıma geçti.

Aynı habere göre, söz konusu adım hem iPhone'ları hem de Google'ın android işletim sistemini çalıştıran diğer telefonları kapsıyor.

Peki tabiri caizse WhatsApp'ın fişini çekeceği akıllı telefonlar hangileri? İşte sıralı tam liste...

Samsung 

The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG 

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7

LG

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Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

ZTE 

The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Huawei 

The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

Sony 

The Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Apple 

WhatsApp'ın 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde yer alan bilgiye göre, ios 10'dan sonra güncellenemeyen eski iPhone'lar platforma erişimi kaybedecek.

Diğer markalar 

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

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Son Güncelleme: 29.09.2021 09:26
Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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