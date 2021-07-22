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Uzaya yatırımda tarihi rekor

New York merkezli Uzay’ın ekonomi üzerine çalışmalar gerçekleştiren Space Capital’in yayımladığı raporuns, uzay şirketlerine yapılan yatırım miktarının ikinci çeyrekte sektör için bir rekor olan 4,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Yatırım miktarının bu hızda devam etmesi durumunda ise geçtiğimiz yılki 9,1 milyar dolarlık rekorun kırılacağı belirtildi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 17:15
Uzaya yatırımda tarihi rekor

New York merkezli Space Capital tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, uzay şirketlerine yapılan yatırım miktarının ikinci çeyrekte sektör için bir rekor olan 4,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Space Capital yöneticisi Chad Anderson raporda, “Bu, ikinci çeyrekte uzay altyapısı yatırımı için kaydedilen en büyük çeyrek oldu” dedi.

MİLYARDERLER ETKİLİ OLDU

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Milyarderlerin uzay yarışı nedeniyle Uzaya yapılan yatırımın her geçen gün arttığı belirtilen raporda, Richard Branson, Jeff Bezos ve Elon Musk’un sektöre yatırımı cazip hale getirdiğinin altı çizildi.

Üç ayda bir yayınlanan Space Capital raporunda, sektördeki yatırımlar altyapı, dağıtım ve uygulama olarak üç teknoloji kategorisine ayrılıyor.

Üç kategoride 2012’den bu yana kümülatif küresel öz sermaye yatırımında 199,8 milyar doları bulan bin 553 şirketi takip eden Space Capital, 2021 yılının uzay yatırımları için zirveye çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde Uzay şirketlerine bugüne kadar yapılan en yüksek yatırım gerçekleşmişi, 3,9 milyar dolarlık miktar rekor olarak kaydedilmişti.Chad Anderson, bu yıl, 2020'de toplanan 9,1 milyar dolarlık rekor yatırım miktarının geçilmesi için gerekli ivmenin olduğunu da sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 18:37
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