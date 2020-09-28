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Telefon kameralarına şaşırtan özellik

Xiaomi telefonlara yeni bir özellik daha geliyor. Artık fotoğraf çekmek dışında kameralar bakın ne işe yarayacak?

28 Eylül 2020 Pazartesi 20:58
Telefon kameralarına şaşırtan özellik
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Xiaomi telefonların kameraları artık sadece fotoğraf ve video çekmeyecek. İşte gelen yeni özellik...

Xiaomi’nin Mi Health uygulaması ile artık telefonunuzun kamerasını ve flaşını kullanarak kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.

Bu sayede atış hızı ölçümlerini yapmak için özel sensörlü bir telefona ihtiyacınız olmayacak. Xiaomi kamerası kalp hızını bu şekilde ölçebilecek.

Telefonun kamera kısmına parmağınızı koymanız gerekiyor, daha sonra ışığın yanıp sönmesini beklemeniz gerekiyor. Flaş aydınlatmak, kamera ise kalp atış hızını ölçmek için devreye giriyor ve veriler ölçülmüş oluyor.

Diğer yandan Türkiye'de de fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi telefon sahipleri için önemli bir uyarı var.

MIUI 12 güncellemesi alan Redmi Note 9'da bazı yazılımsal sorunlar ortaya çıktı.

Özellikle Wi-Fi tarafında yaşanan çeşitli problemler (kopma sorunu gibi), çeşitli uygulamalarda yaşanan “Durduruldu” hatası ve bazı oyun ve uygulamalarda oluşan yavaşlamalar sıkıntı yarattı.

Bu nedenle MIUI 12 güncellemesini indirmekte acele etmeyin. Diğer yandan Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...

Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

Redmi Note 8

Güncelleme alacak

Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

Redmi Note 7

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Güncelleme almayacak

Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

Redmi 8

Güncelleme almayacak

Redmi 8A

Güncelleme almayacak

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

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