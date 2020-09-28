Telefon kameralarına şaşırtan özellik

Xiaomi telefonların kameraları artık sadece fotoğraf ve video çekmeyecek. İşte gelen yeni özellik...
Xiaomi’nin Mi Health uygulaması ile artık telefonunuzun kamerasını ve flaşını kullanarak kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.
Bu sayede atış hızı ölçümlerini yapmak için özel sensörlü bir telefona ihtiyacınız olmayacak. Xiaomi kamerası kalp hızını bu şekilde ölçebilecek.
Telefonun kamera kısmına parmağınızı koymanız gerekiyor, daha sonra ışığın yanıp sönmesini beklemeniz gerekiyor. Flaş aydınlatmak, kamera ise kalp atış hızını ölçmek için devreye giriyor ve veriler ölçülmüş oluyor.
Diğer yandan Türkiye'de de fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi telefon sahipleri için önemli bir uyarı var.
MIUI 12 güncellemesi alan Redmi Note 9'da bazı yazılımsal sorunlar ortaya çıktı.
Özellikle Wi-Fi tarafında yaşanan çeşitli problemler (kopma sorunu gibi), çeşitli uygulamalarda yaşanan “Durduruldu” hatası ve bazı oyun ve uygulamalarda oluşan yavaşlamalar sıkıntı yarattı.
Bu nedenle MIUI 12 güncellemesini indirmekte acele etmeyin. Diğer yandan Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...
Xiaomi Mi CC9e
Güncelleme almayacak
Redmi Note 8 Pro
Güncelleme alacak
Redmi Note 8T
Güncelleme almayacak
Redmi Note 8
Güncelleme alacak
Redmi Note 7 Pro
Güncelleme almayacak
Redmi Note 7
Güncelleme almayacak
Redmi Note 7S
Güncelleme almayacak
Redmi 8
Güncelleme almayacak
Redmi 8A
Güncelleme almayacak
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Güncelleme almayacak
Xiaomi Mi Mix Alpha
Güncelleme almayacak