Telefon kameralarına şaşırtan özellik

Xiaomi telefonların kameraları artık sadece fotoğraf ve video çekmeyecek. İşte gelen yeni özellik...

Xiaomi’nin Mi Health uygulaması ile artık telefonunuzun kamerasını ve flaşını kullanarak kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.

Bu sayede atış hızı ölçümlerini yapmak için özel sensörlü bir telefona ihtiyacınız olmayacak. Xiaomi kamerası kalp hızını bu şekilde ölçebilecek.

Telefonun kamera kısmına parmağınızı koymanız gerekiyor, daha sonra ışığın yanıp sönmesini beklemeniz gerekiyor. Flaş aydınlatmak, kamera ise kalp atış hızını ölçmek için devreye giriyor ve veriler ölçülmüş oluyor.

Diğer yandan Türkiye'de de fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi telefon sahipleri için önemli bir uyarı var.

MIUI 12 güncellemesi alan Redmi Note 9'da bazı yazılımsal sorunlar ortaya çıktı.

Özellikle Wi-Fi tarafında yaşanan çeşitli problemler (kopma sorunu gibi), çeşitli uygulamalarda yaşanan “Durduruldu” hatası ve bazı oyun ve uygulamalarda oluşan yavaşlamalar sıkıntı yarattı.

Bu nedenle MIUI 12 güncellemesini indirmekte acele etmeyin. Diğer yandan Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...

Xiaomi Mi CC9e



Güncelleme almayacak

Redmi Note 8 Pro



Güncelleme alacak

Redmi Note 8T



Güncelleme almayacak

Redmi Note 8



Güncelleme alacak

Redmi Note 7 Pro



Güncelleme almayacak

Redmi Note 7



Güncelleme almayacak

Redmi Note 7S



Güncelleme almayacak

Redmi 8



Güncelleme almayacak

Redmi 8A



Güncelleme almayacak

Xiaomi Mi Mix 3 5G



Güncelleme almayacak

Xiaomi Mi Mix Alpha



Güncelleme almayacak