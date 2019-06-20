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Super Mario mobile geliyor!

Nintendo, en yeni mobil oyunu olan Dr. Mario'nun çıkış tarihini açıkladı

Super Mario mobile geliyor!

Nintendo, en yeni mobil oyunu olan Dr. Mario'nun çıkış tarihini açıkladı

20 Haziran 2019 Perşembe 13:58
Super Mario mobile geliyor!

Nintendo, en yeni mobil oyunu olan Dr. Mario'nun çıkış tarihini açıkladı. Oyun, iOS App Store ve Google Play’de yer alacak.

Oyun, 10 Temmuz’da iOS ve Android’de satışa sunulacak. Oyun yeni bir oyun olmamakla birlikte mobil platforma uygun hale getiriliyor. Super Mario serisi bu sefer sevenlerinin karşısına Dr. Mario ile çıkıyor.

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Mario'nun amacı bu kez tuğlaları kırarak prensesi canavarın elinden kurtarmak değil, birbirine uyumlu hapları toplayarak virüsleri yok etmek.

Klasik Mario'dan farklı olarak çeşitli aşamalar ve zorluklar sunan oyun, ücretsiz olmasıyla birlikte farklı yetenek ve özelliklere sahip olabileceğiniz eşyaları satın alabiliyorsunuz.

App Store ve Google Play'de oyun kütüphanesine giren Dr. Mario World, bazı ülkelerde ön kayıt toplamaya başladı bile. Ancak oyunun yayınlanacağı tarih haberin başında da belirttiğimiz üzere 10 Temmuz.

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