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Stephen Hawking: süper insanlar ırkımızın sonunu getirecek

23 Ekim 2022 Pazar 21:04
Stephen Hawking: süper insanlar ırkımızın sonunu getirecek

Stephen Hawking’in ölmeden önce yazdığı son makalesi yayımlanmıştı. Yayımlandığı günden beri dikkatleri üzerine toplayan makalede, süper insanlar ile ilgili olan bölüm oldukça ses getirdi. Stephen Hawking son kitabı olan “Brief Answers to the Big Questions (Büyük Sorulara Kısa Cevaplar)” satışta.

The Sunday Times gazetesi de bu kitaptan bazı bölümleri yayımladı. Bu yazıda en çok dikkat çeken detay ise genetik mühendisliği ve insanın kendi kendine evrimine müdahale ederek yaratacağı süper insanlar.

Genetik mühendislik son yıllarda insan biyolojisi üzerinde yapılan tüm araştırmaların merkezinde yer alıyor ve bu araştırmaların arttırılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Genetik Mühendisliği İnsanlığın Sonunu Getirecek

Hawking’e göre insanlığın sonunu getirecek olan da tam olarak genetik mühendisliği ilerlemesi olacak.

Yine Hawking’e göre insanlık bu yüzyıl içerisinde genetik mühendislikte oldukça ilerleyecek ve ortaya genetiğiyle oynanmış ‘’süper insanlar’’ çıkacak.

Aslında Hawking, insanlar üzerinde genetik oynamalar yapmanın devletler tarafından yasaklanacağını düşünüyor ancak dünyanın ‘zenginlerinin’ genetik mühendislikten faydalanma hırsından vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Kitaptan yayımlanan bölümlere göz atacak olursak; “Zenginlerin, çocuklarının DNA’ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk insanlığın sonunu getirecek.

Bu yüzyılda insanların zekâ ve saIdırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu keşfedeceğinden eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamaların yapılması karşıtı yasalar kabul edilecek.

Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklılık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak. Bu tür insanlar ortaya çıktığında, geliştirilmemiş insanlarla ilgili önemli siyasi sorunlar olacak.

Sıradan insanların soyu tükenecek ya da önemsiz hale gelecekler. Onlar yerine kendi kendilerini tasarlayan bir ιrk olacak.

İnsan ιrkι kendilerini yeniden tasarlayabilirse, muhtemelen yayılacaklar ve diğer gezegenlerle yıldızlarda kolonileşecekler.”

Hawking tüm tahminleri daha önce ortaya çıkarılan Crispr-Cas9 teknolojisine dayanıyor. Bu teknoloji sayesinde DNA üzerinde değişiklikler yapılmaya başlanırken, bilim insanları kötü genleri ayıklayabiliyorlar.

Böylece kanser gibi kötücül DNA’ların yol açtığı hastalıklar tedavi edilebiliyor.

Crispr-Cas9 tekniği sayesinde insan vücudunun kimi engellerinin kaldırılabileceğini ve çeşitli ekstra özellikler eklenebileceğini belirten Hawking, geçtiğimiz yıllarda yapay zeka teknolojisinin kendi bilincine erişmesi durumunda Matrix benzeri bir insan kιyımına girebileceğini vurgulamıştı.

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