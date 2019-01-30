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Samsung telefonlarda iç hafıza kapasitesini 1 terebayta çıkarıyor

Samsung telefonlarda iç hafıza kapasitesini 1 terebayta çıkarıyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
Samsung telefonlarda iç hafıza kapasitesini 1 terebayta çıkarıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung cep telefonları için dünyanın ilk 1 terabaytlık (1 TB - 1000 Gigabayt) iç hafıza kartını (eUFS - embedded Universal FLash Storage) geliştirdiğini duyurdu.

Şu ana kadar telefonlarda kullanılan en büyük eUFS 512 Gigabayt idi. Şirket yetkilileri 1 TB'lık hafıza ile ekranları oldukça genişlemiş olan telefonların dizüstü bilgisayar gibi kullanılmaya başlanmasının yolunu açacağını düşünüyor.

512 Gb'lık modelinde saniyede 1 Gb veri işleme hızına ulaşan Samsung'un ürettiği hafıza kartları da hali hazırda var olan standart mikro SD'lerden 10 kat daha hızlı.

Samsung'un son modeli Galaxy Note 9'da 512 Gb'lık iç hafıza ve artı 512 Gb'lık kart hafızası ile 1 TB'lık hafızaya ulaşılabiliyordu ancak firmanın kısa bir süre sonra piyasaya sunacağı Galaxy S10 modelinde direkt 1 TB'lık iç hafıza ve 12 Gb'lık RAM olabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Samsung Galaxy S10 en yüksek hafızalı ve en yüksek RAM'li telefon olmuş olacak.

Anahtar Kelimeler:
Samsung
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