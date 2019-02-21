Samsung, katlanabilir Galaxy Fold telefonunu tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde düzenlediği bir etkinlikte 2019 model telefonlarını tanıttı.

İletişim devinin San Francisco'da göze çarpan en yeni ürünü ise kuşkusuz katlanabilir tasarımıyla Galaxy Fold oldu.

Samsung Galaxy Fold, 4,6 inçlik ekranıyla geleneksel akıllı telefon görünümüne sahip olarak tasarlanmış. En önemli özelliği ise, kitap gibi açılarak 7,3 inç ((18.5 cm) büyüklüğünde bir tablete de dönüşebiliyor olması.

Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran oluşturdu. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor

Yeni telefonun tanıtımında konuşan Samsung ürün pazarlama başkan yardımcısı Justin Denison, "Size sadece yeni bir kategoriyi tanımlayan cihaz vermiyoruz, aynı zamanda kategoriye de meydan okuyan bir cihaz veriyoruz." diye konuştu.

Şirket, 5G sürümüne sahip Fold'un 26 Nisan'da bin 980 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Samsung Electronics CEO'su Dj Koh, akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde tasarlanan yeni telefonun, bir cihazdan beklenen her şeyi yaptığını dile getirdi.

YouTube, WhatsApp ve Google gibi programların aynı anda kullanabildiği cihaz, toplamda altı kamera ile donatılmış durumda ve 12 GB Ram bulunuyor. Yeni telefonun videosunun özellikle canlı yayınların izlenmesi sırasında, daha önceki sürümlere göre 10 kat daha hızlı olacağı belirtiliyor.

San Francisco'da ayrıca Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus da tanıtıldı.