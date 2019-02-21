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Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu!

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un TSİ bu akşam saatlerinde tanıtması beklenen yeni oyuncakları Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın fiyatları belli oldu. Ancak fiyatlar sizi fazlasıyla şaşırtacak!

Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu!

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un TSİ bu akşam saatlerinde tanıtması beklenen yeni oyuncakları Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın fiyatları belli oldu. Ancak fiyatlar sizi fazlasıyla şaşırtacak!

21 Şubat 2019 Perşembe 11:18
Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu!

Samsung'un bugün gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S10 serisi uzun bir süredir gündemde yer ediniyordu. Hakkında hemen hemen tüm detayların öğrenildiği telefonların fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S10 ailesinden S10 Plus 12 GB RAM ve 1 TB depolama hafızasıyla birçok anlamda telefon pazarında bir ilki başaracak. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 512 GB depolama hafısazıyla dikkat çeken telefon Exynos 920 İşlemciden güç alırken ekran tarafında ise 6.3 inçlik 1440 x 3040 piksel çözünürlük ile geliyor.

Fiyatlara gelecek olursak 6 GB RAM‘e ve 128 GB depolamaya sahip olan S10 Plus 899 dolar, 8 GB RAM‘lı ve 512 GB dahili hafızalı S10 Plus ise 1099 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak. Serinin en güçlü telefonu 12 GB RAM ve 1 TB depolama hafızaya sahip S10 Plus olacak. Bu model 1399 dolar fiyata sahip.

Samsung Galaxy S10 serisinin fiyat listesi şu şekilde:

Galaxy S10e 4 GB RAM /128 GB dahili hafıza – 669 dolar (3.553 TL)

Galaxy S10 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza –  799 dolar (4.244 TL)

Galaxy S10 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza – 999 dolar ( 5.306 TL)

Galaxy S10 Plus 6 GB RAM – 899 dolar (4.775 TL)

Galaxy S10 Plus 8 GB RAM – 1099 dolar ( 5.837 TL)

Galaxy S10 Plus 12 GB RAM – 1399 dolar ( 7.430 TL)

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